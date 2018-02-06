Прямой эфир

Конгресс США требует опубликовать секретную записку по «российскому делу»

0
Фото: Global Look Press/MediaPunch/face to face
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Профильный комитет по разведке палаты представителей конгресса США 5 февраля проголосовал за публикацию секретной записки, которую подготовили демократы по поводу так называемого российского расследования.

Как сообщает издание Politico, теперь у президента США Дональда Трампа есть пять дней, чтобы решить, блокировать ли обнародование данного документа.

2 февраля Дональд Трамп объявил о публикации доклада, посвященного нарушениям со стороны ФБР США при расследовании «российского дела».

В ответ на это демократы потребовали опубликовать их собственный доклад.

Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер назвал это «вопросом основополагающей справедливости, поскольку американскому народу должно быть позволено узнать обе стороны дискуссии, чтобы они смогли сделать свои собственные выводы».

Москва неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в ход президентской гонки. В начале октября сенатский комитет по разведке объявил об отсутствии связей между Трампом и Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Юристы Трампа советуют ему не давать показаний по «делу РФ»
Автора досье на Трампа информировали Госдеп и штаб Клинтон

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017