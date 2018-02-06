Конгресс США требует опубликовать секретную записку по «российскому делу»

Профильный комитет по разведке палаты представителей конгресса США 5 февраля проголосовал за публикацию секретной записки, которую подготовили демократы по поводу так называемого российского расследования.

Как сообщает издание Politico, теперь у президента США Дональда Трампа есть пять дней, чтобы решить, блокировать ли обнародование данного документа.

2 февраля Дональд Трамп объявил о публикации доклада, посвященного нарушениям со стороны ФБР США при расследовании «российского дела».

В ответ на это демократы потребовали опубликовать их собственный доклад.

Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер назвал это «вопросом основополагающей справедливости, поскольку американскому народу должно быть позволено узнать обе стороны дискуссии, чтобы они смогли сделать свои собственные выводы».

Москва неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в ход президентской гонки. В начале октября сенатский комитет по разведке объявил об отсутствии связей между Трампом и Россией.