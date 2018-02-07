Прямой эфир

Два человека пострадали в столкновении иномарок на Алтае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае, сообщает пресс-служба краевого ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Кирова в Рубцовске 7 февраля. По неизвестным причинам столкнулись два легковых транспортных средства — Toyota Corolla и Toyota Corona, сообщает altapress.ru.

В результате аварии два человека из автомобиля Toyota Corona получили телесные повреждения. Им была оказана медицинская помощь. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рейсовый автобус съехал в кювет в подмосковной Кашире
Два пенсионера пострадали в ДТП в Саратове

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017