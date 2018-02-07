Два человека пострадали в столкновении иномарок на Алтае

Два человека получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае, сообщает пресс-служба краевого ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Кирова в Рубцовске 7 февраля. По неизвестным причинам столкнулись два легковых транспортных средства — Toyota Corolla и Toyota Corona, сообщает altapress.ru.

В результате аварии два человека из автомобиля Toyota Corona получили телесные повреждения. Им была оказана медицинская помощь. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.