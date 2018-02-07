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Рейсовой автобус съехал в кювет в подмосковной Кашире

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Пассажирский автобус попал в ДТП в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Авария произошла в среду, 7 февраля, в подмосковной Кашире около 11:00. Рейсовый автобус следовал по маршруту Кашира–Ненашево, когда, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и транспортное средство вылетело в кювет. Как сообщает телеканал «360», по предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Накануне портал iz.ru сообщал, что ДТП с автобусом и грузовиком произошло под Псковым. В результате аварии пострадали женщина и ребенок.

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