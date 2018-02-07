Два пенсионера пострадали в ДТП в Саратове

Двое пожилых мужчин получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия в Волжском районе Саратова, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел у дома 20 по улице Рогожина 7 февраля в районе 11:20. По предварительной информации, 52-летний водитель за рулем автомобиля «Лада» нарушил правила проезда перекрестков, не уступив преимущество в движении, и допустил столкновение с автомобилем «Нива» под управлением 58-летнего мужчины, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В результате происшествия пострадали пассажиры машин: 76-летний и 83-летний мужчины. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства дорожно-транспортной аварии устанавливаются сотрудниками ГИБДД.