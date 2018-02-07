200 лет на Красной площади

Исторический музей представил выставку к 200-летию памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. В экспозицию вошли посвященные монументу гравюры и литографии, редкие фотографии и плакаты, а также предметы декоративно-прикладного искусства — каминные часы, табакерки и сувениры советского времени.

Знаменитая композиция была создана выдающимся русским скульптором Иваном Мартосом и установлена напротив Верхних торговых рядов (нынешний ГУМ). Памятник организаторам народного ополчения против польской интервенции торжественно открыли на Красной площади 20 февраля 1818 года император Александр I с императрицей Елизаветой Алексеевной. Но свое нынешнее место — напротив храма Василия Блаженного — Минин и Пожарский обрели лишь в 1931 году.

— Красная площадь была необходима советской власти для проведения парадов. Памятник мешал, и его сдвинули, — рассказал «Известиям» директор Исторического музея Алексей Левыкин. — Некоторые в перемещении видели и идеологическую необходимость, ведь Минин указывал Пожарскому на Кремль. Народ тут же придумал на эту тему анекдоты и частушки, но они не для печати.

Памятник долгие годы был федеральной собственностью, но не передавался в ведение какого-то учреждения. Потом он стал экспонатом Исторического музея — самым большим в коллекции. Как шутит директор, выше только Александровская колонна на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, принадлежащая Эрмитажу.

— До этого у нас не было опыта содержания памятников, — признался Алексей Левыкин. — Хотя монумент Минину и Пожарскому стоял за забором Покровского собора, к нам он никакого отношения не имел. Естественно, содержание его требует определенных средств, выделяемых из бюджета. Все-таки памятнику 200 лет. Воздействие окружающей среды сделало свое дело. Памятник нуждается в реставрации.

Ну а пока его не закрыли лесами, на творение скульптора Мартоса можно любоваться, прогуливаясь по Красной площади и изучая экспозицию в Историческом музее. На юбилейной выставке есть повторяющий форму монумента экспонат, чей возраст даже больше 200 лет. За стеклом выставлена миниатюрная копия памятника, выполненная из моржовой кости. Дело в том, что на памятник народным героям средства собирали по всей империи. А чтобы наглядно показать, на что требуются деньги, по волостям рассылали гравюры с изображением монумента. По гравюре косторезы из Архангельска и создали миниатюру.

Выставка продлится до 26 марта.