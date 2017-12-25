Музей оружия признан тульским брендом

Тульский музей оружия стал победителем в номинации «Тульский бренд». Она была заявлена в рамках премии «Тульский бизнес – 2017». Всего в этом году о своем желании поучаствовать в премии сообщило более 100 местных компаний, а лауреатами стали 25.

По словам заведующей отделом культурно-образовательной деятельности Тульского государственного музея оружия Елены Кусаи, если кремль — это сердце Тулы, а Ясная Поляна — душа, то новый «шлем», воздвигнутый на месте оружейной слободы, — символ города.

В музее в этом году рассчитывают преодолеть отметку в 513 тыс. посетителей. А в перспективе — порог в 1 млн туристов. Это задача, сказала Кусая, была поставлена музею министром культуры Владимиром Мединским.

Как отмечает ИА «Тульские новости», недавно в музее была открыта новая постоянная экспозиция, и теперь все пять этажей «шлема» готовы принять посетителей.

Тульский государственный музей является одним из старейших в России. Принято считать, что его коллекция начала зарождаться в 1724 году. В музее активно используются мультимедийные технологии, что позволяет посетителям стать участниками исторических событий.

Что же касается премии «Тульский бизнес», то она является первой независимой премией в области бизнеса Тульской области. Ее цель — подведение бизнес-итогов года, а задачи — создание нового имиджа компаний.