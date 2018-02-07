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Список запрещенных детских имен опубликовали в Германии

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Фото: Depositphotos
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Общество немецкого языка в Висбадене обнародовало список запрещенных для жителей Германии детских имен. Об этом пишет журнал Focus.

Специалисты отметили, что имя ребенка не должно быть связано с негативным и отталкивающим эффектом. Так, в список попали такие имена, как Усама бен Ладен, Адольф Гитлер, Люцифер, Сатана и другие. Также в немецких загсах не рекомендуют давать детям имена, не ясно указывающие на пол, — Эшли, Джордан, Морган и другие подобные. 

При этом президент федерального объединения служащих загсов Юрген Раст отметил, что родители могут в суде оспорить решение чиновников, которые не хотят регистрировать понравившееся имя. 

«Ребенок защититься не может, поэтому государство выступает в его поддержку», — приводит его слова «Российская газета»

Раст также сообщил, что в спорных ситуациях сотрудники отправляют родителей за консультацией и получением справки в Обществе немецкого языка или Центр исследования имен университета Лейпцига.

Как ранее 7 февраля писал портал iz.ru, полицейские в американском штате Арканзас задержали за езду без водительских прав мужчину по имени Shelby Mustang GT500.

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