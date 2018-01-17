Прямой эфир

В Петербурге назвали самые необычные имена новорожденных в 2017 году

0
Фото: Depositphotos.com/inarik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 67 тыс. актов о рождении детей зарегистрировано в Санкт-Петербурге за прошедший год.

Как сообщили агентству «Интерфакс» в комитете по делам ЗАГС, наибольшей популярностью у родителей при выборе имени для мальчиков пользовались Александр, Михаил, Максим, Артем, Иван, Дмитрий, Даниил, Андрей, Кирилл и Роман. Самыми популярными именами девочек стали София, Мария, Алиса, Анна, Анастасия, Ксения, Виктория, Полина, Елизавета и Александра.

Новорожденных петербуржцев называли и необычными именами. Так, в 2017 году в городе родились Ведамир, Летисей, Неонил, Северий, а также Вия, Китана, Николая, Одри и Октябрина.

Как отмечает агентство, имена Александр, Максим, Мария и София удерживают в Петербурге первые позиции по популярности среди молодых семей в течение нескольких последних лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Курникова и Иглесиас впервые опубликовали снимки новорожденных близнецов
Минтруд предлагает давать подарок каждому новорожденному

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017