В Петербурге назвали самые необычные имена новорожденных в 2017 году

Более 67 тыс. актов о рождении детей зарегистрировано в Санкт-Петербурге за прошедший год.

Как сообщили агентству «Интерфакс» в комитете по делам ЗАГС, наибольшей популярностью у родителей при выборе имени для мальчиков пользовались Александр, Михаил, Максим, Артем, Иван, Дмитрий, Даниил, Андрей, Кирилл и Роман. Самыми популярными именами девочек стали София, Мария, Алиса, Анна, Анастасия, Ксения, Виктория, Полина, Елизавета и Александра.

Новорожденных петербуржцев называли и необычными именами. Так, в 2017 году в городе родились Ведамир, Летисей, Неонил, Северий, а также Вия, Китана, Николая, Одри и Октябрина.

Как отмечает агентство, имена Александр, Максим, Мария и София удерживают в Петербурге первые позиции по популярности среди молодых семей в течение нескольких последних лет.