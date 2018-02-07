Мужчину по имени Shelby Mustang GT500 задержали в США за езду без прав

Полицейские в американском штате Арканзас задержали за езду без водительских прав мужчину по имени Shelby Mustang GT500.

Об этом сообщает Fox News.

29-летний мужчина по фамилии Миллер, который взял себе имя в честь автомобиля, производимого компанией Ford, был задержан за езду без документов и отсутствие страховки. Кроме того, водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

При этом не уточняется, за рулем какого автомобиля находился мужчина во время задержания.

Миллер был освобожден под залог в $450.

В конце января портал iz.ru писал, что шоссе в американском штате Иллинойс засыпало купюрами после ДТП с автомобилем Ford, перевозившим деньги для нелегальных игровых автоматов.