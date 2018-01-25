Шоссе в США засыпало деньгами после ДТП

Шоссе в американском штате Иллинойс засыпало купюрами после ДТП с автомобилем Ford, перевозившим деньги для нелегальных игровых автоматов. Об этом передает UPI.

Сообщается, что водитель легковушки Ford врезался в ограждение, после чего столкнулся с пикапом Chevrolet Silverado. Кроме того, третий автомобиль, пытаясь избежать участия в ДТП, также въехал в ограждение.

В результате ДТП водитель третьей легковушки получил травмы и был госпитализирован. Виновника столкновения задержала полиция. Сообщается, что он не справился с управлением, так как ехал с большой скоростью.

После аварии вся проезжая часть хайвея оказалась покрыта купюрами номиналом $5, $10 и $20. Дорожные рабочие в течение часа собирали рассыпанные деньги. Всё это время проезд по трассе был заблокирован.

Портал iz.ru писал о том, что в июле прошлого года грузовик с несколькими тысячами бутылок крафтового пива перевернулся на севере Германии. Материальный ущерб от ДТП превысил €100 тыс. Водитель авто не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.