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Шоссе в США засыпало деньгами после ДТП

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Фото: Global Look Press/Lutz P. Kayser/picture-alliance
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Шоссе в американском штате Иллинойс засыпало купюрами после ДТП с автомобилем Ford, перевозившим деньги для нелегальных игровых автоматов. Об этом передает UPI.

Сообщается, что водитель легковушки Ford врезался в ограждение, после чего столкнулся с пикапом Chevrolet Silverado. Кроме того, третий автомобиль, пытаясь избежать участия в ДТП, также въехал в ограждение.

В результате ДТП водитель третьей легковушки получил травмы и был госпитализирован. Виновника столкновения задержала полиция. Сообщается, что он не справился с управлением, так как ехал с большой скоростью.

После аварии вся проезжая часть хайвея оказалась покрыта купюрами номиналом $5, $10 и $20. Дорожные рабочие в течение часа собирали рассыпанные деньги. Всё это время проезд по трассе был заблокирован.

Портал iz.ru писал о том, что в июле прошлого года грузовик с несколькими тысячами бутылок крафтового пива перевернулся на севере Германии. Материальный ущерб от ДТП превысил €100 тыс. Водитель авто не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

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