Доверенными лицами Титова стали Меладзе и Фоменко

Центризбирком России на заседании 7 февраля зарегистрировал 114 доверенных лиц кандидата в президенты Бориса Титова.

Среди них оказались певец Валерий Меладзе и шоумен Николай Фоменко, передает ТАСС.

Также агитировать за лидера Партии Роста будут дизайнер одежды Алена Ахмадуллина, участник интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?», бывший мэр подмосковного Троицка Виктор Сиднев, экс-сенатор Евгений Тарло, а также экономист, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Также регистрацию в Центризбиркоме прошли 159 доверенных лиц кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Кроме того, ЦИК зарегистрировала одно доверенное лицо Владимира Жириновского и 100 доверенных лиц выдвинувшей его ЛДПР.

Ранее, 7 февраля, ЦИК зарегистрировал Титова кандидатом на выборах главы государства от Партии Роста. Также кандидатом в президенты от партии «Яблоко» был зарегистрирован Григорий Явлинский.

Выборы президента России состоятся 18 марта.