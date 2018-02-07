Песков рассказал о возможной встрече лидеров РФ, Ирана и Турции

Встреча президентов России, Ирана и Турции по Сирии может состояться при необходимости. Однако конкретных договоренностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин находится в постоянном контакте и с президентом Турции, и с президентом Ирана, идет обсуждение сирийских дел, эти контакты регулярные», — сказал Песков журналистам.

Портал iz.ru писал о том, что Путин и Роухани провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Лидеры двух стран также отметили эффективность взаимодействия России, Ирана и Турции в рамках астанинского формата и высказали готовность к дальнейшей работе для его развития.