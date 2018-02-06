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Путин и Роухани обсудили итоги Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны обсудили итоги прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Подчеркнуто, что принятые решения призваны придать серьезный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и в целом способствовать нормализации обстановки во всем регионе», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также отметили эффективность взаимодействия России, Ирана и Турции в рамках Астанинского формата и высказали готовность к дальнейшей работе для его развития.

Путин и Роухани обсудили ситуацию в Йемене и пути решения палестинской проблемы.

«Подтверждена приверженность последовательной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в качестве весомого фактора поддержания международной стабильности и безопасности», — отмечается в сообщении.

Ранее президент РФ провел телефонные переговоры с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Стороны обсудили официальный визит Назарбаева в США, где состоялись его переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

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