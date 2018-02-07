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Омские заключенные слепили из снега «Тополь-М»

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Фото: УФСИН России по Омской области
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Заключенные исправительной колонии № 6 в Омске слепили из снега копию межконтинентального ракетного комплекса «Тополь-М». Об этом сообщила пресс-служба региональной ФСИН. 

Все детали выполнены максимально подробно. Размер макета почти не уступает оригиналу — длина установки составляет 13,5 м, ширина — 3,5 м, а высота — приблизительно 2,5 м. 

Как уточнила ФСИН, над копией работали семь человек. Им потребовалось 15 дней. 

Заключенные омской колонии не в первый раз становятся авторами масштабных скульптур из снега. В 2017 году они слепили крейсер «Аврора» в честь столетия революции. 

Портал iz.ru ранее сообщал, что в колониях Красноярского края каждый год проводится конкурс ледовых скульптур

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