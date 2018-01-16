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Вокальное шоу «Голос» провели в омской колонии

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11 заключенных колонии № 3 в Омске приняли участие в шоу «Голос», которое провела администрация исправительного учреждения. Вокальный конкурс здесь уже проходил в прошлом году, и первый опыт оказался удачным. После этого попечительский совет колонии принял решение сделать шоу традиционным.

Как уточняет РИА «Омск-информ», участники конкурса исполняли песни собственного сочинения, а также композиции российских эстрадных певцов. В жюри вошли представители администрации и члены попечительского совета.

«На конкурсе мы наглядно убедились, что в колонии жанр вокального искусства находится на достаточно серьезном уровне и некоторые композиции не стыдно представить даже на телевизионном шоу «Голос»», — цитирует агентство главу попечительского совета Андрея Яковенко.

Что касается победителей, то дипломы от организаторов получил дуэт «Поющие сердца» ВИА «Фаэтон» осужденных.

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