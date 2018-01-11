Амурские заключенные будут производить лего-кирпичи

Новое производство запущено в благовещенской исправительной колонии №8 УФСИН России. Заключенные занялись выпуском современных строительных материалов — лего-кирпичей и тротуарного бордюра.

Уже в первый месяц работы предприятия планируется произвести более 36 тыс. единиц продукции. Как сказали в пресс-службе амурского управления федеральной службы исполнения наказания, с конца декабря 2017 года изготовлено материалов на сумму около 250 тыс. рублей.

В цехах исправительного учреждения установили современное оборудование, а осужденные перед запуском производства прошли необходимое обучение.

Лего-кирпич изготавливается со специальными пазами, из-за чего процесс строительства идет со значительной экономией времени. А по прочности и морозоустойчивости такой материал не уступает обычному кирпичу, сообщает ресурс asn24.ru.

Лего-кирпичи будут производиться круглый год. В месяц ИК планирует выпускать порядка 30 тыс. кирпичей и 6 тыс. тротуарных бордюров. В скором времени комплекс по производству лего-кирпичей планируется построить в ТОР «Белогорск» Амурской области.

В конце ноября портал iz.ru сообщал о том, что в Красноярске будут выпускать товары под брендом «Сделано в тюрьме». Первый в регионе магазин с такими товарами будет открыт в здании ИК-22 в Красноярске.