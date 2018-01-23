Конкурс ледовых скульптур устроили в колониях Красноярского края

Итоги конкурса на лучшую ледяную композицию подвели в ГУФСИН по Красноярскому краю. В нем приняли участие 23 колонии региона.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, первое место вновь досталось осужденным из краевой туберкулезной больницы. К слову, они уже не раз удивляли жюри своими работами и их световым оформлением. Второе место — у арестантов колонии, расположенной в поселке Старцево Емельяновского района. Третьими стали работы заключенных ИК-42 в поселке Октябрьском Богучанского района.

Агентство поясняет, что конкурс ледовых скульптур проводится в красноярских колониях каждый год. Осужденные делают из льда в основном фигуры животных — символов года. Также часто они строят крепости, города и замки. Практически в каждой колонии не обходится без фигур Деда Мороза и Снегурочки.