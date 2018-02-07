В пустыне Сахара второй раз за зиму выпал снег
В пустыне Сахара снова выпал снег. Уже второй за эту зиму снегопад вновь зафиксирован в городе Айн-Сефра на северо-западе Алжира.
Как сообщает Daily Express, снег выпадает в пустыне второй год подряд. Всего за последние 37 лет снегопад в Сахаре наблюдался четыре раза
Портал iz.ru писал о том, что в прошлый раз снегопад начался утром 7 января в районе города Айн-Сефра. Высота снежного покрова тогда достигала 40 см. К вечеру того же дня он растаял.
Сахара является самой крупной жаркой пустыней в мире. Температура воздуха зимой в отдельных районах пустыни может достигать минус 18 градусов, летом — до плюс 57 градусов. Осадки там являются большой редкостью, особенно снег.