В пустыне Сахара второй раз за зиму выпал снег

В пустыне Сахара снова выпал снег. Уже второй за эту зиму снегопад вновь зафиксирован в городе Айн-Сефра на северо-западе Алжира.

Как сообщает Daily Express, снег выпадает в пустыне второй год подряд. Всего за последние 37 лет снегопад в Сахаре наблюдался четыре раза

Sahara Desert town is covered in snow for the second time this year as stunned locals play on sand-dunes covered in the white stuff. A 37-year spell of no snow ended in December 2016, and it has snowed four times since then https://t.co/VPNuvV8XXm pic.twitter.com/9tHS5l0HCL — Climate Realists (@ClimateRealists) February 6, 2018

Портал iz.ru писал о том, что в прошлый раз снегопад начался утром 7 января в районе города Айн-Сефра. Высота снежного покрова тогда достигала 40 см. К вечеру того же дня он растаял.

Сахара является самой крупной жаркой пустыней в мире. Температура воздуха зимой в отдельных районах пустыни может достигать минус 18 градусов, летом — до плюс 57 градусов. Осадки там являются большой редкостью, особенно снег.