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В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег

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Фото: Global Look Prees/imago stock&people
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Второй год подряд в пустыне Сахара выпал снег. Как пишет алжирская сетевая газета TSA, снегопад начался утром 7 января в районе города Айн-Сефра.

Сообщается, что всего выпало около 40 см осадков. К концу дня снег начал таять. В прошлом году в окрестностях Айн-Сефры также был зафиксирован сильный снегопад, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что археологи откопали в пустыне недалеко от Сан-Франциско столетнюю статую сфинкса. Длина гипсового изваяния составляет 2,5 м, на ней даже сохранилась краска.

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