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В Москве запустят 24 новых автобусных маршрута

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Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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В Москве определили 24 новых автобусных маршрута, которые улучшат транспортную доступность для 800 тыс. горожан.

Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

«На сайте госзакупок разместили информацию о конкурсе на обслуживание 24 маршрутов. Новые маршруты появятся в семи округах города», — рассказал заммэра Максим Ликсутов.

По его словам, всего в 2018 году в городе планируется ввести 29 новых автобусных маршрутов.

В мэрии добавили, что 13 из 24 маршрутов пройдут в ТиНАО, остальные обеспечат сообщение в районах на севере, востоке, западе, юго-западе, северо-западе и северо-востоке столицы.

Автобусы будут курсировать между социальными объектами, станциями метро, железнодорожными станциями и крупными торговыми центрами.

Также отмечается, что впервые городской транспорт начнет курсировать между населенными пунктами поселения Рязановскoе. Кроме того, новые направления пройдут через Троицк, Пучково и Шеломово, Киевский, железнодорожные станции «Крекшинo», «Щербинка», «Бекасoво-1» и «Бекасово-Сoртировочное».

Ранее в феврале заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что ввод в эксплуатацию Московских центральных диаметров (МЦД), так называемого наземного метро, будет проходить удобным для москвичей образом и не повлияет на движение другого транспорта.

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