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Власти Москвы пообещали удобный ввод в работу наземного метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ввод в эксплуатацию Московских центральных диаметров (МЦД), так называемого наземного метро, будет проходить удобным для москвичей образом и не повлияет на движение другого транспорта, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Не помешает (движению других видов транспорта). Вчера на штабе у мэра обсуждали этот вопрос. У жителей появятся сотни вариантов маршрутов, пересадок. К лету будем понимать полную картинку, как будет устроена увязка с линиями метро», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, в январе министр транспорта РФ Максим Соколов пообещал, что работы по строительству Московских центральных диаметров (МЦД) не помешают жителям столицы.

Московские центральные диаметры соединят железные дороги разных направлений, появятся новые маршруты между городами Подмосковья, проходящие через Москву. Начало движение по МЦД должно начаться во второй половине 2019 года.

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