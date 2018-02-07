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Ученые выяснили происхождение тараканов

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Фото: Global Look Press/Pat Morris
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Первые тараканы появились на Земле около 235 млн лет назад, еще до возникновения динозавров. Об этом говорится в статье ученых в журнале Molecular Biology and Evolution.

В ходе исследований выяснилось, что тараканы появились на суперконтиненте Пангея до того, как она распалась на Лавразию и Гондвану.

«Мы обнаружили, что почти все современные семейства тараканов появились на Земле за последние 180 млн лет. Восстановив и изучив древо их эволюции и сопоставив его с тем, как эти насекомые распределены по Земле сегодня, мы обнаружили, что распад континентов играл чрезвычайно важную роль в их распространении по планете», — рассказал ученый Томас Бургуиньон.

Одной из главных загадок существования современных тараканов, которые распространены по всему миру, является то, когда именно они возникли.

Ученые расшифровали и сопоставили небольшую часть генома примерно 140 видов тараканов, термитов, богомолов и некоторых других родственных им насекомых — так называемую митохондриальную ДНК, чтобы отследить эволюционную связь.

Исследователи пришли к выводу, что тараканы возникли как минимум 235 млн лет назад, а не 145 млн лет назад, как считалось раньше.

6 февраля портал iz.ru сообщал, что ученые обнаружили неизвестный ранее вымерший вид хвостатых пауков — четыре представителя паукообразных были найдены в образцах янтаря из Мьянмы.

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