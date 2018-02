Ученые нашли вымерший вид хвостатых пауков

Ученые обнаружили неизвестный ранее вымерший вид пауков — четыре представителя паукообразных были найдены в образцах янтаря из Мьянмы. Об этом рассказывается в журнале Nature Ecology & Evolution.

Предполагается, что вид, получивший название Chimerarachne yingi в честь Химеры из древнегреческих мифов, существовал около 100 млн лет назад. Представители вида отличаются от современных пауков наличием тельсона — длинного хвоста. При этом его размер по меньшей мере вдвое превышает длину тела, которая составляет 2–2,8 мм.

Two studies of the Cretaceous arachnid Chimerarachne yingi preserved in amber document a key transition in spider evolution https://t.co/rDmrWGyvV8 https://t.co/6yc8qRfbfp pic.twitter.com/ysVCB3uV5P