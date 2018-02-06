Ученые нашли вымерший вид хвостатых пауков

Ученые обнаружили неизвестный ранее вымерший вид пауков — четыре представителя паукообразных были найдены в образцах янтаря из Мьянмы. Об этом рассказывается в журнале Nature Ecology & Evolution.

Предполагается, что вид, получивший название Chimerarachne yingi в честь Химеры из древнегреческих мифов, существовал около 100 млн лет назад. Представители вида отличаются от современных пауков наличием тельсона — длинного хвоста. При этом его размер по меньшей мере вдвое превышает длину тела, которая составляет 2–2,8 мм.

Two studies of the Cretaceous arachnid Chimerarachne yingi preserved in amber document a key transition in spider evolution https://t.co/rDmrWGyvV8 https://t.co/6yc8qRfbfp pic.twitter.com/ysVCB3uV5P — NatureEcoEvo (@NatureEcoEvo) 6 февраля 2018 г.

«Он нужен для того, чтобы ощупывать предметы. Длинные упругие хвосты обычно нужны животным именно для этого», — приводит «РИА Новости» слова профессора Канзасского университета Пола Селдена, одного из авторов исследования.

Подробности существования пауков неизвестны, однако предполагается, что обитали они вблизи деревьев. Отмечается, что данная находка заполняет пробел в эволюционной цепочке развития пауков. По мнению ученых, обнаруженный вид является переходной формой между морскими паукообразными и современными сухопутными.

Как писал портал iz.ru, ранее ученые обнаружили химические следы сотрясений мозга у дятлов, что опровергает миф о неуязвимости птиц к перегрузкам при долблении деревьев.