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Ученые нашли вымерший вид хвостатых пауков

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/H. Helwig
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Ученые обнаружили неизвестный ранее вымерший вид пауков — четыре представителя паукообразных были найдены в образцах янтаря из Мьянмы. Об этом рассказывается в журнале Nature Ecology & Evolution.

Предполагается, что вид, получивший название Chimerarachne yingi в честь Химеры из древнегреческих мифов, существовал около 100 млн лет назад. Представители вида отличаются от современных пауков наличием тельсона — длинного хвоста. При этом его размер по меньшей мере вдвое превышает длину тела, которая составляет 2–2,8 мм.

«Он нужен для того, чтобы ощупывать предметы. Длинные упругие хвосты обычно нужны животным именно для этого», — приводит «РИА Новости» слова профессора Канзасского университета Пола Селдена, одного из авторов исследования.

Подробности существования пауков неизвестны, однако предполагается, что обитали они вблизи деревьев. Отмечается, что данная находка заполняет пробел в эволюционной цепочке развития пауков. По мнению ученых, обнаруженный вид является переходной формой между морскими паукообразными и современными сухопутными.

Как писал портал iz.ru, ранее ученые обнаружили химические следы сотрясений мозга у дятлов, что опровергает миф о неуязвимости птиц к перегрузкам при долблении деревьев.

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