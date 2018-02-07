Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал

Новая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно стартовала с мыса Канаверал и вывела на орбиту автомобиль Tesla Roadster.

Видео этого события опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в среду, 7 февраля.

Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, сообщает «РИА Новости».

Электрокар на борт ракеты взяли в качестве полезной нагрузки. Во время запуска ракеты в машине играла песня Дэвида Боуи Space Oddity, а за рулем сидел манекен.

23 декабря Маск опубликовал первые несколько фотографий автомобиля, который был запущен в качестве нагрузки на сверхтяжелой ракете-носителе Falcon Heavy.

Глава SpaceX добавил, что обычно в качестве груза используются бетонные или железные блоки. Однако в этот раз в компании решили послать в космос что-то необычное, так как, по его словам, «всё скучное, конечно, ужасно».