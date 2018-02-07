Прямой эфир

Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно стартовала с мыса Канаверал и вывела на орбиту автомобиль Tesla Roadster.

Видео этого события опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в среду, 7 февраля.

Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, сообщает «РИА Новости».

Электрокар на борт ракеты взяли в качестве полезной нагрузки. Во время запуска ракеты в машине играла песня Дэвида Боуи Space Oddity, а за рулем сидел манекен.

23 декабря Маск опубликовал первые несколько фотографий автомобиля, который был запущен в качестве нагрузки на сверхтяжелой ракете-носителе Falcon Heavy.

Глава SpaceX добавил, что обычно в качестве груза используются бетонные или железные блоки. Однако в этот раз в компании решили послать в космос что-то необычное, так как, по его словам, «всё скучное, конечно, ужасно».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маск опубликовал видео с Tesla Roadster на орбите
Маск хочет генетически модифицировать людей для жизни на Марсе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017