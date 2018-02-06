Гиперзвуковое оружие получит армия РФ в 2020-х годах

Армия России получит на вооружение гиперзвуковое оружие в 2020-х годах. Об этом рассказал руководитель корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. Он добавил, что это зависит от различных обстоятельств.

«Это где-то 2020-е годы, всё это зависит от множества различных обстоятельств, и называть точную дату было бы опрометчиво», — приводит слова Обносова «РИА Новости». Он уточнил, что говорить о 2020-х годах можно в том случае, «если всё будет развиваться так, как оно развивается».

Активные работы в данном направлении ведутся в рамках государственной программы, передает сайт «Комсомольской правды». Обносов обратил внимание, что гиперзвуковое оружие по своему потенциалу приближается к ядерному.

Ранее 6 февраля сообщалось, что Минобороны РФ намерено закупить 114 вертолетов Ка-52.