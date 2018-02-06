Минометы «Тюльпан» смогут корректировать огонь в онлайн-режиме

Российские сверхтяжелые 240-миллиметровые минометы 2С4 «Тюльпан» после модернизации получат возможность выходить на связь с беспилотниками для корректировки огня.

Об этом «Известиям» рассказали в Минобороны.

Отмечается, что благодаря новой электронной начинке, орудие получит доступ в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), что позволит ему находиться в онлайн-режиме на поле боя и получать информацию о передвижении противника даже со спутников.

Сама комплексная модернизация включает кроме обеспечения современными средствами связи еще и замену ствола миномета и откатного механизма. При этом сама конструкция системы, состоящей на вооружении с 1971 года, не претерпит изменений, поскольку была многократно обкатана, в том числе и в Афганистане.

«Модернизировать системы связи, наведения, получения координат, как говорится, сам бог велел», — заявил военный эксперт Алексей Хлопотов.

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«Тюльпан» выйдет в онлайн