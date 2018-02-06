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«Тюльпан» выйдет в онлайн

Самые мощные в мире минометы станут ударным элементом сетецентрических войн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российские сверхтяжелые 240-миллиметровые минометы 2С4 «Тюльпан» будут вести бой в онлайн-режиме и «общаться» с беспилотными летательными аппаратами. Благодаря модернизации они смогут поражать самые сложные цели с помощью высокоточных корректируемых боеприпасов. По оценке экспертов, обновленные 2С4 значительно усилят эффективность артиллерии.

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Как сообщили «Известиям» в Минобороны, комплексная модернизация с восстановительным ремонтом и продлением ресурса включает замену ствола и откатного механизма 2С4. Но главные изменения коснутся систем связи, определения местоположения и управления огнем. В них меняется электронная начинка. Это позволит включить минометы самого крупного калибра в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), созданную для реализации концепции «сетецентрической войны». ЕСУ ТЗ предназначена для комплексного руководства войсками с использованием систем навигации, а также спутниковых и беспилотных средств наблюдения.

В НПК «Уралвагонзавод» «Известиям» подтвердили планы модернизации 2С4, но детально комментировать параметры заказа не стали.

Миномет был принят на вооружение в 1971 году. За 18 лет Уральский завод транспортного машиностроения выпустил 588 таких систем.

Для «Тюльпана» практически не существует неразрушаемых бетонных укрытий и оборонительных сооружений. Уникальная артсистема предназначена для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и бронетехники, а также целей, поражение которых другими артиллерийскими орудиями невозможно.

В арсенал 2С4 входят высокоточные корректируемые мины «Смельчак». Боеприпасы наводятся на цель по лазерному лучу. Вероятность их попадания в круг диаметром 2–3 м составляет 80–90%. Дальность стрельбы — около 20 км, боекомплект — от 10 до 20 мин. Боевая масса «Тюльпана» более 27 т. Миномет может выпускать заряды массой от 130 до 230 кг, совершая один выстрел в минуту.

Как сказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов, выбранный вариант модернизации 2С4 определяется основными тенденциями развития средств вооруженной борьбы.

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— Конструкция миномета удачно придумана и, что главное, тщательно доработана по итогам эксплуатации, в том числе в боевых условиях Афганистана. Тут, можно сказать, ни убавить ни прибавить. А вот модернизировать системы связи, наведения, получения координат, как говорится, сам бог велел. Это насущная необходимость, требование времени, — сказал Алексей Хлопотов. — Оперативное получение команд, быстрое выдвижение на позиции, точное наведение, поражение цели первым выстрелом — это очень актуальные задачи.

Кроме того, отметил специалист, важно обеспечить сопряжение 2С4 с внешними источниками целеуказания, в том числе с беспилотниками.

— Всё это серьезно повышает эффективность артиллерийских систем. Это как раз то, что необходимо армии, которая видит себя современной, — сказал Алексей Хлопотов.

В боевой биографии «Тюльпанов» — война в Афганистане, где с помощью самоходных минометов уничтожали укрепленные объекты противника, в том числе на обратных склонах гор, в каменных завалах и пещерах. Также системы большой мощности использовались для борьбы с террористами во время второй чеченской кампании. За несколько дней 2С4 уничтожили оборонительную систему незаконных вооруженных формирований в горной местности.

В настоящее время на базах хранения насчитывается примерно 400 «Тюльпанов».

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