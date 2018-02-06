Минобороны приняло «Завет»

Российские противотанковые подразделения получат машину управления с элементами искусственного интеллекта «Завет». Первые образцы появятся в войсках уже в 2018 году. Такой комплекс в режиме реального времени определяет танкоопасные направления, дает целеуказание и организует отражение атаки бронетехники противника. По словам экспертов, сейчас в Российской армии активно идет внедрение автоматизированных систем управления. «Завет» позволит создать эшелонированную интеллектуальную систему противотанковой обороны.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в 2018 году первые машины боевого управления 83Т289-1 «Завет» передадут в войска для тестирования. Они создаются на базе боевой машины пехоты БМП-3. Внешне от «трешки» 83Т289 отличается отсутствием вооружения в башне. Место 100-миллиметровой и 30-миллиметровой артустановок заняли системы наблюдения. При этом комплекс оснащен крупнокалиберным пулеметом. В задней части «Завета» находятся системы связи и управления.

Сердце уникальной машины — автоматизированная система управления. Ее блоки, а также работающий с нею расчет спрятаны под броней. Перед боем АСУ детально просканирует местность, определит танкоопасные направления — участки местности, удобные для действий бронетехники противника. После получения информации о появлении танков, боевых машин, бронетранспортеров и самоходных артустановок система в считаные секунды соберет разведданные от наземных частей и подразделений и беспилотных летательных аппаратов. В автоматическом режиме будут определены направление и скорость передвижения противника. Цели классифицируют по степени угрозы. После этого АСУ составит план их уничтожения и передаст их координаты расчетам противотанковых средств.

В первую линию защиты войдут дальнобойные ракетные системы «Хризантема». Они оснащены оптико-электронными приборами и радиолокаторами и способны поражать цели днем и ночью в любых погодных условиях в радиусе до 6 км. Затем технику противника встретят противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» с дальнобойностью в 5 км.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что автоматизированные системы, управляющие различными видами вооружения, в разы повышают его эффективность. Для Российской армии создано несколько автоматизированных разведывательно-ударных комплексов.

— Системы управления ПТРК можно без труда интегрировать, — отметил специалист. — Боевой опыт применения таких комплексов в Сирии, несомненно, учтен в новой АСУ. Боевики достаточно быстро перемещались между укрепленными районами на легкобронированных машинах. Были остро необходимы системы, координирующие действия противотанковых средств. Не исключаю, что новая АСУ все-таки пройдет опытную эксплуатацию в ходе сирийского конфликта.

Первая отечественная автоматизированная система управления войсками «Маневр» была принята на вооружение Советской армии еще в 1983 году. В 2000 году спроектирована АСУ «Полет-К» для частей ВДВ. На учениях в 2009 году состоялись испытания ЕСУ ТЗ — единой системы управления тактического звена.