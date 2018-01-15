Прямой эфир

«Противотанковый часовой» ударит сверху

Для российской армии разработаны «умные» противокрышевые мины
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные получат «противотанкового часового» — первую противокрышевую мину ПТКМ-1Р. Благодаря чувствительным электронным датчикам и «умной» начинке она способна самостоятельно выследить вражеский танк и поразить его специальным выстреливаемым суббоеприпасом с наименее защищенной стороны — сверху. По мнению экспертов, новые инженерные боеприпасы сделают ненужным сплошное минирование местности и позволят быстро создавать непроходимые без специального оборудования минные поля на танкоопасных направлениях.

Год высокоточного оружия
В 2017-м Россия совершила прорыв в области создания и применения сверхточных ракет

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в интересах военного ведомства завершается разработка первой отечественной противокрышевой мины — ПТКМ-1Р. Опытные образцы уже проходят испытания. По замыслу конструкторов это будет принципиально новый, высокотехнологичный инженерный боеприпас, который значительно повысит возможности саперных подразделений в борьбе с танками и другой современной бронетехникой.

Мина ПТКМ-1Р — это зеленый цилиндр размером с обычный огнетушитель и весом около 20 кг. После установки и активации она раскрывается, как цветок, от корпуса отделяются лепестки, удерживающие его в вертикальном положении.

Мина устанавливается вручную (для этого ее достаточно вытащить из кузова и поставить на землю) и может оставаться на боевом взводе до 10 суток при температуре от минус 40 до плюс 30 градусов. По истечении этого срока мина может самоликвидироваться, чтобы не создавать угрозу для мирного населения.

Комбинированный датчик (сейсмический и тепловой) способен обнаружить цель на дальности 150250 м. При обнаружении танка или бронемашины мина слегка наклоняется в нужную сторону. Когда цель оказывается в зоне поражения, происходит запуск суббоеприпаса. Он взлетает на высоту в несколько десятков метров, находит бронеобъект с помощью тепловизора (реагирует на тепло двигателя) и выстреливает в крышу башни ударным ядром из раскаленного металла.

Пехота и танки получат новый зенитный купол
Возможности войсковой ПВО поднимут на качественно новый уровень

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что, создавая противокрышевые мины, российские разработчики следуют общемировым трендам развития вооружений.

 Защита современных танков становится всё совершеннее, изобретаются новые виды брони, танки становятся практически неуязвимы в лобовой проекции,  отметил специалист.  Поэтому конструкторы противотанковых вооружений ищут способы поразить вражеские боевые машины в менее защищенные части корпуса. Один из трендов последнего времени  противокрышевые боеприпасы, которые бьют сверху в башню или двигатель.

По словам эксперта, «умные» стреляющие мины должны не только повысить эффективность инженерных заграждений, но и облегчить работу саперов.

— Такая мина контролирует довольно большой участок местности в радиусе до 100 м, а значит, отпадает необходимость в сплошном минировании, — пояснил Алексей Леонков. — Небольшая группа военнослужащих с десятком-другим таких изделий может быстро перекрыть приличный участок фронта. При этом против такого «умного» минного поля неэффективны тралы и плуги, поскольку поражение техники происходит на дальней дистанции.

В перспективе российские «умные» мины можно будет объединять в сеть, контролируемую с единого пульта. Датчики боеприпасов будут передавать на пульт управления данные об обнаруженных объектах  их типе, количестве, скорости и направлении движения. Оператор сможет выбрать, какие мины задействовать для уничтожения цели, а какие  оставить в резерве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сирийская школа современной войны
В 2017 году стало заметно, как сильно кампания на Ближнем Востоке повлияла на российскую армию
Противоминную оборону флота поручили роботам
Тральщики нового поколения оснастят новейшими отечественными морскими дронами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017