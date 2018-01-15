«Противотанковый часовой» ударит сверху

Российские военные получат «противотанкового часового» — первую противокрышевую мину ПТКМ-1Р. Благодаря чувствительным электронным датчикам и «умной» начинке она способна самостоятельно выследить вражеский танк и поразить его специальным выстреливаемым суббоеприпасом с наименее защищенной стороны — сверху. По мнению экспертов, новые инженерные боеприпасы сделают ненужным сплошное минирование местности и позволят быстро создавать непроходимые без специального оборудования минные поля на танкоопасных направлениях.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в интересах военного ведомства завершается разработка первой отечественной противокрышевой мины — ПТКМ-1Р. Опытные образцы уже проходят испытания. По замыслу конструкторов это будет принципиально новый, высокотехнологичный инженерный боеприпас, который значительно повысит возможности саперных подразделений в борьбе с танками и другой современной бронетехникой.

Мина ПТКМ-1Р — это зеленый цилиндр размером с обычный огнетушитель и весом около 20 кг. После установки и активации она раскрывается, как цветок, от корпуса отделяются лепестки, удерживающие его в вертикальном положении.

Мина устанавливается вручную (для этого ее достаточно вытащить из кузова и поставить на землю) и может оставаться на боевом взводе до 10 суток при температуре от минус 40 до плюс 30 градусов. По истечении этого срока мина может самоликвидироваться, чтобы не создавать угрозу для мирного населения.

Комбинированный датчик (сейсмический и тепловой) способен обнаружить цель на дальности 150 – 250 м. При обнаружении танка или бронемашины мина слегка наклоняется в нужную сторону. Когда цель оказывается в зоне поражения, происходит запуск суббоеприпаса. Он взлетает на высоту в несколько десятков метров, находит бронеобъект с помощью тепловизора (реагирует на тепло двигателя) и выстреливает в крышу башни ударным ядром из раскаленного металла.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что, создавая противокрышевые мины, российские разработчики следуют общемировым трендам развития вооружений.

— Защита современных танков становится всё совершеннее, изобретаются новые виды брони, танки становятся практически неуязвимы в лобовой проекции, — отметил специалист. — Поэтому конструкторы противотанковых вооружений ищут способы поразить вражеские боевые машины в менее защищенные части корпуса. Один из трендов последнего времени — противокрышевые боеприпасы, которые бьют сверху в башню или двигатель.

По словам эксперта, «умные» стреляющие мины должны не только повысить эффективность инженерных заграждений, но и облегчить работу саперов.

— Такая мина контролирует довольно большой участок местности в радиусе до 100 м, а значит, отпадает необходимость в сплошном минировании, — пояснил Алексей Леонков. — Небольшая группа военнослужащих с десятком-другим таких изделий может быстро перекрыть приличный участок фронта. При этом против такого «умного» минного поля неэффективны тралы и плуги, поскольку поражение техники происходит на дальней дистанции.