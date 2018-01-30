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Дальнобойный «Пион» сделают высокоточным

Самоходная артиллерийская система самого крупного калибра получит цифровое целеуказание
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Точность самых мощных в мире дальнобойных полевых пушек увеличат с помощью новейших технологий. Минобороны приняло решение о комплексной модернизации самоходных артсистем 2С7 «Пион», разработанных в 1970-е годы. Долгое время их главной задачей было нанесение удара специальными ядерными боеприпасами, что не требовало высокой точности стрельбы. По оценке экспертов, модернизированная 2С7 превратится в эффективное средство уничтожения важных объектов противника на дальности в десятки километров.

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Как сообщили «Известиям» в российском военном ведомстве, началась масштабная модернизация артиллерийских установок «Пион» калибра 203 мм. Ключевым элементом обновления самоходок, способных поражать объекты противника на дальности до 50 км, станет более совершенная система боевого управления огнем. В состав дивизионов сверхмощных артсистем в перспективе войдут беспилотные разведывательные аппараты. Они позволят наводить орудия большой дальности на цель.

В Минобороны не исключают возможности разработки в перспективе для «Пионов» новых высокоточных боеприпасов. При этом дальность стрельбы самоходной пушки может быть увеличена почти в два раза.

В работах по модернизации «Пионов» задействовано входящее в состав корпорации «УралВагонЗавод» волгоградское предприятие «Баррикады».

2С7 — самая мощная дальнобойная полевая пушка и самая крупная из серийных бронированных машин в мире. Вес артсистемы — более 45 т, сердце самоходки — пушка 2А44 массой 14,6 т и длиной 11 м. Артустановка способна за две минуты выпускать до пяти снарядов, каждый из которых имеет массу до 110 кг. 2С7 может передвигаться по шоссе со скоростью до 50 км/ч. Управляет этим комплексом боевой расчет из 13–14 военнослужащих.

Основные цели «Пионов» — важные объекты противника в тактической глубине. Это пункты управления, узлы связи, позиции артиллерии и тактических ракет, вертолетные площадки, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал «Известиям», что цифровизация систем управления артиллерийскими орудиями большой мощности — важный элемент перевооружения армии.

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— Такая модернизация позволяет включить артдивизионы в единые разведывательно-огневые контуры боевого управления наших войск, — отметил эксперт. — Как показали боевые действия в Сирии, это позволяет сократить время подготовки и боевого применения ударных систем. Интервал от выявления цели и постановки задачи на ее уничтожение до залпа сокращается в 3–5 раз.

Виктор Мураховский отметил, что для эффективного использования 203-миллиметровых орудий на максимальной дальности необходимы новые типы снарядов.

— Такие разработки  ведутся. Создаются высокоточные снаряды, использующие различные технологии повышения точности стрельбы, например радиобаллистические, корректируемые в том числе с использованием средств спутниковой навигации, — сказал Виктор Мураховский. — В результате самые мощные пушки становятся высокоточным скальпелем, который на дальностях в несколько десятков километров сможет точечно поражать 1–2 снарядами важные объекты противника.

Разработка самоходки 2С7 «Пион» началась в 1967 году. В 1975-м она была принята на вооружение и серийно производилась до 1985 года. С 1986 по 1990 год выпускался модернизированный вариант самоходки 2С7М «Малка». В общей сложности создано более 500 артиллерийских гигантов. Сегодня около 200 из них эксплуатируются в иностранных армиях, в том числе на Украине, в Белоруссии, Узбекистане и Азербайджане.

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