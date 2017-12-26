«Адмиралы» заглянули за горизонт

Российский флот получил на вооружение первый морской разведывательно-ударный комплекс (РУК) на базе фрегатов проекта 11356 и беспилотников «Орлан-10». Испытания системы состоялись осенью нынешнего года на Черном море. Наличие собственных воздушных разведчиков позволит «Адмиралам» (такое неофициальное название фрегаты получили у военных моряков) с высокой точностью поражать морские и наземные цели огнем артиллерии и ракетами. По мнению экспертов, нововведение значительно повысит боевые возможности «Адмиралов».

Как рассказали «Известиям» в главкомате ВМФ, осенью на Черном море прошли успешные испытания уникальных морских РУК, предназначенных для борьбы с морскими и наземными целями. Для этого фрегаты проекта 11356 (так называемой адмиральской серии) были впервые в истории ВМФ оснащены беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10», которые используются для разведки и целеуказания. В будущем дроны появятся и на других российских боевых кораблях.

Беспилотники стартуют с борта кораблей с помощью катапульты, а после выполнения боевой задачи на парашютах приземляются прямо на палубу фрегатов. «Орланы» находят цель и передают ее координаты и изображение на судно-носитель. Это позволяет оперативно корректировать огонь бортового артиллерийского комплекса либо наводить на цель главный калибр «Адмиралов» — ракеты Х-35.

«Орлан-10» — средний многоцелевой беспилотник с радиусом действия около 120 км. Это позволяет «Адмиралам» отслеживать обстановку и находить цели далеко за горизонтом, то есть за пределами видимости бортовой РЛС. Радиус действия дронов совпадает с дальностью полета ракет Х-35 — поэтому фрегаты смогут действовать самостоятельно без привлечения дополнительных разведчиков (в роли которых обычно выступают самолеты или подлодки). Кроме того, БЛА могут незаметно барражировать над целью до 16 часов и контролировать результаты стрельбы.

Военно-морской эксперт Александр Мозговой рассказал «Известиям», что рост разведывательных возможностей означает повышение боевого потенциала фрегатов проекта 11356.

— Пока трудно оценить, насколько эффективны будут «Орланы» при работе по морским целям, но однозначно вырастет эффективность поражения наземных объектов, — отметил специалист. — Это станет большим подспорьем при высадке десантов или огневой поддержке войск в прибрежных районах. Можно сказать, что у «Адмиралов» появится «длинная рука».

По словам Александра Мозгового, ракеты Х-35 имеют не очень большой заряд и лучше подходят для борьбы с кораблями, чем для поражения укрепленных объектов, но корабельная артиллерия — другое дело.

— Особенно полезен штатный БЛА будет для наведения корабельной артиллерии, — пояснил эксперт. — На фрегатах «адмиральской серии» смонтирована отличная современная артустановка А-190 с дальностью стрельбы до 20 км и скорострельностью до 80 выстрелов в минуту. При наличии корректировщика она сможет эффективно уничтожать скопления живой силы, огневые точки и технику в интересах сухопутных войск.

Российские военные в Сирии активно применяют разведывательно-ударные и разведывательно-огневые комплексы, использующие БЛА «Орлан». Они дают возможность командованию в режиме реального времени контролировать обстановку на поле боя, оперативно наводить авиацию и артиллерию на обнаруженные цели. Это позволяет максимально эффективно реализовать превосходство в огневой мощи и при этом наносить точечные удары.