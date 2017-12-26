Прямой эфир

«Адмиралы» заглянули за горизонт

Новейшие фрегаты оснастили лучшими отечественными разведывательными беспилотниками
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский флот получил на вооружение первый морской разведывательно-ударный комплекс (РУК) на базе фрегатов проекта 11356 и беспилотников «Орлан-10». Испытания системы состоялись осенью нынешнего года на Черном море. Наличие собственных воздушных разведчиков позволит «Адмиралам» (такое неофициальное название фрегаты получили у военных моряков) с высокой точностью поражать морские и наземные цели огнем артиллерии и ракетами. По мнению экспертов, нововведение значительно повысит боевые возможности «Адмиралов».

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ
У военных моряков появятся беспилотные полки
У военных моряков появятся беспилотные полки
На Камчатке, в Крыму и Североморске формируются воинские части, вооруженные только беспилотными летательными аппаратами
Российская артиллерия получит беспилотники для борьбы с радарами
Российская артиллерия получит беспилотники для борьбы с радарами
Аппараты «Орлан-10» выявят командные пункты, станции связи, позиции артустановок и систем залпового огня
«У нас есть право реагировать на потенциальные угрозы»
Владимир Путин заявил о возможности обеспечить обороноспособность и суверенитет России без втягивания страны в гонку вооружений

Как рассказали «Известиям» в главкомате ВМФ, осенью на Черном море прошли успешные испытания уникальных морских РУК, предназначенных для борьбы с морскими и наземными целями. Для этого фрегаты проекта 11356 (так называемой адмиральской серии) были впервые в истории ВМФ оснащены беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10», которые используются для разведки и целеуказания. В будущем дроны появятся и на других российских боевых кораблях.

Беспилотники стартуют с борта кораблей с помощью катапульты, а после выполнения боевой задачи на парашютах приземляются прямо на палубу фрегатов. «Орланы» находят цель и передают ее координаты и изображение на судно-носитель. Это позволяет оперативно корректировать огонь бортового артиллерийского комплекса либо наводить на цель главный калибр «Адмиралов» — ракеты Х-35.

«Орлан-10» — средний многоцелевой беспилотник с радиусом действия около 120 км. Это позволяет «Адмиралам» отслеживать обстановку и находить цели далеко за горизонтом, то есть за пределами видимости бортовой РЛС. Радиус действия дронов совпадает с дальностью полета ракет Х-35 — поэтому фрегаты смогут действовать самостоятельно без привлечения дополнительных разведчиков (в роли которых обычно выступают самолеты или подлодки). Кроме того, БЛА могут незаметно барражировать над целью до 16 часов и контролировать результаты стрельбы.

Военно-морской эксперт Александр Мозговой рассказал «Известиям», что рост разведывательных возможностей означает повышение боевого потенциала фрегатов проекта 11356.

Артиллерия наращивает мощь
Армейские соединения усиливаются тяжелыми артсистемами

— Пока трудно оценить, насколько эффективны будут «Орланы» при работе по морским целям, но однозначно вырастет эффективность поражения наземных объектов, — отметил специалист. — Это станет большим подспорьем при высадке десантов или огневой поддержке войск в прибрежных районах. Можно сказать, что у «Адмиралов» появится «длинная рука».

По словам Александра Мозгового, ракеты Х-35 имеют не очень большой заряд и лучше подходят для борьбы с кораблями, чем для поражения укрепленных объектов, но корабельная артиллерия — другое дело.

— Особенно полезен штатный БЛА будет для наведения корабельной артиллерии, — пояснил эксперт. — На фрегатах «адмиральской серии» смонтирована отличная современная артустановка А-190 с дальностью стрельбы до 20 км и скорострельностью до 80 выстрелов в минуту. При наличии корректировщика она сможет эффективно уничтожать скопления живой силы, огневые точки и технику в интересах сухопутных войск.

Российские военные в Сирии активно применяют разведывательно-ударные и разведывательно-огневые комплексы, использующие БЛА «Орлан». Они дают возможность командованию в режиме реального времени контролировать обстановку на поле боя, оперативно наводить авиацию и артиллерию на обнаруженные цели. Это позволяет максимально эффективно реализовать превосходство в огневой мощи и при этом наносить точечные удары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ПВО Арктики усилят новыми зенитными ракетными комплексами
Российская армия получила сотовое оружие
Российская армия получила сотовое оружие
Модернизированный комплекс «Леер-3» сможет отправлять SMS, аудио- и видеосообщения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017