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Мария Федорова из Glamour стала новым главредом Vogue Россия

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Главный редактор журнала Glamour Мария Федорова перешла на аналогичную должность в Vogue Россия, сообщает издательский дом Conde Nast.

Она заменит Викторию Давыдову, которая приняла решение покинуть свой пост.

«Маша обладает уникальным опытом — она всесторонний редактор, талантливый ментор, прекрасный стилист, популярная медийная персона, отличное первое лицо для Vogue. Маша привнесет много идей и новой энергии в Vogue», — прокомментировала кадровые перестановки президент Condé Nast Россия Анита Гиговская.

Мария Федорова окончила факультет промышленного дизайна МХПИ имени Строганова в 1995 году. Она пришла в Condé Nast в августе 2001 года в качестве редактора отдела моды журнала GQ. В 2010 году Федорова возглавила журнал Glamour. До конца 2018 года Федорова продолжит курировать Glamour как редакционный директор.

В 2017 году впервые в истории главным редактором британского журнала Vogue стал мужчина. Новый глава — 45-летний Эдвард Эннинфул — является влиятельной фигурой в мире моды, Голливуда и музыки.

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