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Журналистке BBC запретили работать в Индонезии из-за критики гумпомощи

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Matt Cetti-Roberts
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Власти Индонезии запретили корреспондентке британской телекорпорации BBC Ребекке Хеншке работать в провинции Папуа. Соответствующее решение было вынесено после того, как журналистка раскритиковала гуманитарную помощь, которую, по ее мнению, получают больные и недоедающие дети, сообщает Jakarta Post.

Отмечается, что журналистка опубликовала в своем Twitter несколько фотографий с едой и напитками, где раскритиковала поставки продовольственной помощи для детей, больных корью или страдающих от недоедания. По мнению корреспондентки, эти продукты предназначались для детей, страдающих от серьезного недоедания. В набор продуктов вошли лапша быстрого приготовления, очень сладкие газированные напитки и печенье. Спустя некоторое время корреспондентка удалила свое сообщение из Twitter.

Национальная армия Индонезии, участвующая в миссии по охране здоровья в регионе Асмат в провинции Папуа, сообщила, что заявления журналистки не отражают действительность.

«На фотографии была не гуманитарная помощь, а продукты, которые продают торговцы», — говорится в заявлении армии.

Представитель главного управления по вопросам иммиграции Агунг Сампурно заявил, что сообщения со стороны журналистки в адрес правительства и народа Индонезии являются оскорблением. За журналистку вступился Союз независимых журналистов, который раскритиковал действия правительства Индонезии. В союзе отметили, что двое коллег Ребекки Хеншке также были вынуждены покинуть провинцию Папуа и вернуться в столицу страны Джакарту. Всем репортерам запретили заниматься журналистской деятельностью в провинции.

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