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Ассанж опроверг сообщение о решении суда оставить в силе ордер на его арест

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опроверг информацию о решении суда оставить в силе ордер на его арест, в соответствии с которым полиция может задержать подсудимого при попытке покинуть пределы посольства Эквадора в Лондоне. Об этом интернет-журналист написал в своем микроблоге в Twitter.

«Со всех сторон поступают фейковые новости о том, что правительство выиграло сегодняшние слушание. Ничего подобного не произошло. Слушание еще продолжается. Решение вынесено только по одному пункту», — заявил основатель WikiLeaks.

Ранее он отметил, что во время слушания будут рассмотрены четыре пункта его иска об отмене ордера на арест из-за нарушения условий освобождения под залог. При этом Джулиан Ассанж заявил, что первый пункт иска является «техническим» и в случае отказа суда удовлетворить его защита перейдет к прениям по остальным положениям.

Джулиан Ассанж уже пять лет находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывается от экстрадиции в Швецию. Интернет-журналист полагает, что власти скандинавского государства могут экстрадировать его в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы.

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