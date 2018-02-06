Ассанж опроверг сообщение о решении суда оставить в силе ордер на его арест

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опроверг информацию о решении суда оставить в силе ордер на его арест, в соответствии с которым полиция может задержать подсудимого при попытке покинуть пределы посольства Эквадора в Лондоне. Об этом интернет-журналист написал в своем микроблоге в Twitter.

«Со всех сторон поступают фейковые новости о том, что правительство выиграло сегодняшние слушание. Ничего подобного не произошло. Слушание еще продолжается. Решение вынесено только по одному пункту», — заявил основатель WikiLeaks.

Wall to wall fake news stating stating the government won today's hearing. Nothing of the sort has happened. The hearing is still happening. Only one point has been ruled on. https://t.co/8UAUQV0hNi — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) February 6, 2018

Ранее он отметил, что во время слушания будут рассмотрены четыре пункта его иска об отмене ордера на арест из-за нарушения условий освобождения под залог. При этом Джулиан Ассанж заявил, что первый пункт иска является «техническим» и в случае отказа суда удовлетворить его защита перейдет к прениям по остальным положениям.

Джулиан Ассанж уже пять лет находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывается от экстрадиции в Швецию. Интернет-журналист полагает, что власти скандинавского государства могут экстрадировать его в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы.