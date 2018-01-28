Ассанж объявил награду за помощь в расследовании взрыва в Эквадоре

Основатель и глава WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил награду за информацию о причастных к взрыву у полицейского участка в Эквадоре.

Об этом он заявил в своем микроблоге в воскресенье, 28 января.

«Внимание! Предлагаю вознаграждение в размере $37,5 тыс. за достоверную информацию, которая поможет идентифицировать ответственных за атаку при помощи заложенной в машине бомбы», — говорится в тексте сообщения.

¡Atención! He recaudado una recompensa de $37500 por información fiable que resulte en identificar a las personas responsables del atentado coche bomba. #ecuador



Envía información a través del sistema encriptado de @WikiLeaks https://t.co/igpJcL1LQKhttps://t.co/WOAlGnN22b pic.twitter.com/ttfx94TlBj — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) January 28, 2018

Взрыв произошел в воскресенье в эквадорской провинции Эсмеральдас у границы с Колумбией, ранения получили 28 человек.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Тогда он обратился к властям страны с просьбой предоставить ему политическое убежище из-за опасений экстрадиции властями Швеции в США. В Швеции был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Сам основатель WikiLeaks отвергает обвинения и называет их политически мотивированными.

В случае депортации в США Ассанжу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Власти Великобритании отклонили запрос Эквадора о предоставлении ему дипломатического статуса.

25 января портал iz.ru сообщил о том, что врачи, обследовавшие основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, считают, что пребывание в посольстве Эквадора в Лондоне негативно сказывается на его физическом и психологическом здоровье.