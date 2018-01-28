У полицейского участка в Колумбии прогремел второй взрыв за два дня

У полицейского участка в колумбийском городе Барранкилья прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на местную радиостанцию.

Инцидент произошел около 4:00 по местному времени (12:00 мск). По предварительной информации, два человека ранены, один из них является сотрудником полиции. На данный момент место происшествия оцеплено, ведется расследование.

Это уже второй взрыв у полицейского участка за последние два дня. Напомним, 27 января в результате атаки погибли три служителя порядка, еще около 30 были ранены. Одного подозреваемого уже удалось поймать. Предполагается, что взрыв мог быть организован для отвлечения внимания полиции от ограбления инкассаторов, произошедшего неподалеку.

Как сообщал портал iz.ru, 11 января колумбийский солдат погиб в результате атаки боевиков повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО).