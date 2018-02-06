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Леонид Парфенов впервые стал дедушкой

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Журналист Леонид Парфенов впервые стал дедушкой. Сообщение о радостном событии опубликовала его 51-летняя супруга Елена Чекалова на своей странице в соцсети Instagram.

Счастливое событие в семье случилось накануне, 5 февраля. Ребенок родился у сына 58-летнего Парфенова Ивана, который 2,5 года назад женился на дочери инвестиционного банкира Михаила Бройтмана Марии. По словам Чекаловой, они с мужем очень гордятся тем, что стали бабушкой и дедушкой, и стесняться «этого названия» не собираются. Молодые родители назвали сына Михаилом, сообщает телеканал «360».

Подписчики сразу же начали писать многочисленные поздравления и пожелания как бабушке и дедушке, так и родителям ребенка.

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