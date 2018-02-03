Президент Финляндии в 69 лет в третий раз стал отцом

У президента Финляндии Саули Ниинистё родился сын. Это третий ребенок 69-летнего политика.

Новоиспеченный отец присутствовал при родах наследника, сообщила канцелярия главы государства.

Ниинистё управляет страной с 2012 года, в январе он переизбран на второй срок, напоминает ТАСС.

У политика есть двое детей от первого брака, его первая жена погибла в автокатастрофе в 1995 году. Со своей нынешней спутницей Йенни Хаукио будущий президент поженился 3 января 2009 года. Для молодой матери это первый ребенок, ей сейчас 40 лет.