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Президент Финляндии в 69 лет в третий раз стал отцом

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Фото: TASS/Lan Hongguang
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У президента Финляндии Саули Ниинистё родился сын. Это третий ребенок 69-летнего политика.

Новоиспеченный отец присутствовал при родах наследника, сообщила канцелярия главы государства.

Ниинистё управляет страной с 2012 года, в январе он переизбран на второй срок, напоминает ТАСС.

У политика есть двое детей от первого брака, его первая жена погибла в автокатастрофе в 1995 году. Со своей нынешней спутницей Йенни Хаукио будущий президент поженился 3 января 2009 года. Для молодой матери это первый ребенок, ей сейчас 40 лет. 

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