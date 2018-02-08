«Транснефть» наращивает импортозамещение

Доля отечественного оборудования в закупках крупнейшей в мире трубопроводной компании «Транснефть» к 2020 году должна вырасти до 97%. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на встрече с президентом ПАО Николаем Токаревым. Сегодня соответствующий показатель у компании составляет 93%. По словам главы «Транснефти», оставшиеся 7% — это продукция, которая сейчас в России не производится (электроника, средства связи и др.).

Планы производственной и финансово-хозяйственной деятельности «Транснефтью» выполнены в полном объеме, доложил главе кабинета министров Николай Токарев. По наиболее приоритетным и чувствительным направлениям — даже превышены.

— Каковы объемы того, что было сделано по транспортировке, и другие экономические показатели? — поинтересовался Дмитрий Медведев.

Как сообщил гендиректор ПАО, за прошлый год компания транспортировала порядка 477 млн т — это почти 90% всей добываемой в России нефти. На экспорт было доставлено 233 млн т нефти, на внутреннюю переработку — порядка 244 млн т. Кроме того, по трубопроводам компании перемещено 33 млн т нефтепродуктов.

— Выручка компании — более 800 млрд рублей. Налоги в бюджеты всех уровней — 130 млрд. Чистая прибыль — 186 млрд рублей, дивидендов выплачено 58 млрд, — сообщил глава «Транснефти».

Как пояснил Николай Токарев, это предварительные цифры консолидированной отчетности. Окончательные результаты по МСФО будут раскрыты в апреле.

В 2017 году были введены в эксплуатацию два больших нефтепровода: «Заполярье–Пурпе» (более 500 км, мощностью 27 млн т), второй — «Куюмба–Тайшет» (714 км и мощностью 8 млн т).

В нынешнем году компания планирует из общего объема капитальных вложений (256 млрд рублей) направить 200 млрд на капитальный ремонт и реконструкцию нефтепроводов. По словам Николая Токарева, технический ресурс значительной их части, примерно 40%, уже приближается к предельному.

«Транснефть», согласно имеющимся заявкам добывающих компаний, должна в 2018 году довести транспортировку нефти до 482,7 млн т (в 2017-м — 477,5 млн). При этом поставки на экспорт уменьшатся до 226,8 млн т (в завершившемся году — 233,8 млн).

— Я думаю, что объемы будут на уровне прошлого года, чуть-чуть даже больше, в зависимости от того, что будет с договоренностью с ОПЕК, — отметил президент компании.

Ранее стало известно, что «Транснефть» с 1 марта может повысить тарифы на транспортировку нефтепродуктов на 4,8%. Компания устанавливает свои расценки в зависимости от тарифа РЖД, который с 1 января вырос на 5,34%. Допонительная индексация стоимости грузовых железнодорожных перевозок была одобрена в декабре 2017 года на совещании в правительстве.