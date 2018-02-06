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Выручка «Транснефти» превысила 800 млрд рублей по итогам 2017 года

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Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина
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Выручка «Транснефти» по итогам прошлого года превысила 800 млрд рублей, а чистая прибыль составила 186 млрд рублей. Об этом глава компании Николай Токарев сообщил во вторник на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

В 2017 году «Транснефть» перечислила 130 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней, а дивидендов выплатила на 58 млрд рублей, отметил Токарев.

«По системе «Транснефти» транспортировалось порядка 477 млн т — это почти 90% всей добываемой в России нефти (остальные — это офшоры и железнодорожный транспорт). Нефтепродуктов — 33 млн т», — цитирует Токарева RNS. Глава компании подчеркнул, что на внутреннюю переработку пошло 244 млн т, а на экспорт — 233 млн т.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин уточнил, что речь идет о прогнозных показателях по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), окончательные же результаты будут раскрыты в апреле.

Выручка компании по МСФО составила по итогам 2016 года 848 млрд рублей, а чистая прибыль — примерно 233 млрд рублей.

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