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Платная парковка появится в Петербурге рядом с Казанским собором

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Фото: ТАСС/Пименов Роман
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Платная автостоянка, рассчитанная на 46 парковочных мест, будет создана рядом с Казанским собором в центре Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, контракт уже заключен с подрядчиком.

Строительные работы должны начаться весной, готова новая парковка будет к осени, сообщает «Федеральное агентство новостей». Автолюбители смогут оставить машины около дома 2 на Казанской площади, стоянку оснастят системой видеонаблюдения, терминалами оплаты. О количестве свободных место можно будет узнать по электронному табло.

На парковке выделят бесплатные места для велосипедистов, добавляет сайт «Комсомольской правды».

Ранее портал iz.ru сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин допустил повышение цен на платную парковку.

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