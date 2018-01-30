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Житель Подмосковья получил выстрел в лицо за просьбу перепарковать машину

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Житель города Видное Московской области получил выстрел в лицо после просьбы перепарковать автомобиль, перекрывающий выезд его машине. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел накануне вечером в районе 21 часа. Установлено, что 32-летний мужчина вышел во двор своего дома и увидел, что его автомобиль Skoda Octavia перекрыла машина Mitsubishi. Мужчина позвонил по номеру телефона, указанному на листе бумаги, лежавшем за лобовым стеклом. Трубку взяла женщина, которая сообщила, что ее супруг переставит машину в ближайшее время. Через несколько минут на место пришел нетрезвый мужчина. Он заявил владельцу Skoda, что тот невежливо общался с его супругой по телефону, после чего мужчина выстрелил своему собеседнику из пневматического пистолета. Пуля попала мужчине в глаз.

Полиция установила личность стрелявшего. Им оказался безработный 43-летний уроженец Вологды. Пистолет РМ Glatcher, из которого выстрелил мужчина, был обнаружен в находящемся недалеко от случившегося автомобиле Mercedes.

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