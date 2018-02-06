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Россияне начали планировать летний отдых заранее

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Популярность раннего бронирования авиабилетов на лето 2018 года у россиян значительно возросла. К такому выводу пришли эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip, проанализировавшие продажи билетов по стране и за границу. Пресс-релиз поступил в редакцию iz.ru во вторник, 6 февраля.

Бронировать перелеты по России путешественники стали на 110% чаще, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются поездки в Москву, Сочи, Анапу и Крым. Средняя стоимость билета туда-обратно составляет 17 тыс. рублей, цена за год не изменилась.

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Рост популярности ранних бронирований перелетов за границу составил 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего россияне выбирают билеты в Париж, Прагу, Лондон, Анталию, Тиват, Ираклион и Барселону. Авиабилеты за год подорожали примерно на 7%, их стоимость составляет около 20 тыс. рублей.

«Если раньше в начале года экономическая ситуация не позволяла людям решить, поедут ли они в отпуск, то сейчас они уже в январе знают, что точно окажутся на море. К тому же, путешественники стали лучше разбираться в предложениях и сами ищут способы сэкономить», — прокомментировал тенденцию директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Он также добавил, что на резкий рост популярности ранних бронирований по России повлиял и чемпионат мира.

В начале февраля аналитики сервиса путешествий Tutu.ru сообщили, что среди направлений по раннему бронированию летних путевок у россиян наиболее популярной оказалась Турция. Средняя стоимость путешествий туда составляет порядка 51 тыс. рублей на человека. В тройку лидеров также вошли Греция и Тунис.

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