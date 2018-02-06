Один человек погиб и семь пострадали в ДТП под Брянском

Один человек погиб и еще семь пострадали в результате ДТП на трассе Москва–Киев в Брянской области. Об инциденте информирует пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в ночь на 6 февраля на 349-м км дороги в Брянском районе.

«По предварительной версии, 58-летний житель Климовского района Брянской области, управляя автомобилем Ford Transit, при выполнении обгона допустил столкновение с двигавшимися во встречном направлении автомобилями Chrysler Grand Voyager и Toyota Estima», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточнили представители правоохранительных органов, от полученных травм на месте скончалась 44-летняя пассажирка автомобиля Toyota. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.

По факту инцидента проводится проверка. В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что водитель Ford был трезв во время аварии.

Ранее 6 февраля на 443-м км автодороги А114 Вологда – Новая Ладога в Ленобласти микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли девять человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.