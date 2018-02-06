Уголовное дело возбуждено после ДТП с девятью погибшими в Ленобласти

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту аварии на трассе в Ленинградской области, жертвами которого стали девять человек. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, автоавария произошла около 06:50 мск на 443-м км автодороги А114 Вологда – Новая Ладога. По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с грузовиком.

В результате столкновения погибли все пассажиры и водитель микроавтобуса. Мужчина, управлявший грузовиком, получил легкие травмы, от госпитализации отказался. Соболезнование родным и близких погибших в ДТП выразил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он обещал, что региональное правительство предпримет все меры для обеспечения тщательного расследования аварии.

Сообщается, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обещал оказать семьям погибших материальную помощь. Отмечается, что в ДТП погибли четверо жителей региона.