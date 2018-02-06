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В Колпино готовятся к наводнению из-за поднятия уровня воды в Неве

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Власти Колпино готовятся к наводнению из-за поднятия уровня воды в Неве. Одна из улиц в городе перекрыта.

Как сообщила телеканалу «78» глава пресс-службы администрации Колпинского района Надежда Осипова, уровень воды в реке превысил критическую отметку в 420 см. Перекрыта Загородная улица. В СПбГКУ «Организатор перевозок» добавили, что автобусы нескольких маршрутов направили в объезд.

Между тем в поселке Усть-Ижора вышедшая из берегов Нева затопила одну из улиц. Сейчас на месте работают аварийные бригады «Водоканала». Они откачивают воду из подвалов домов.

1 февраля портал iz.ru сообщал о том, что уровень воды в Неве превысил критическую отметку в 440 см в городе Отрадном Ленинградской области. Тогда жителям было предложено покинуть свои дома и переместиться на время в специально подготовленные для них пункты размещения.

В начале января в Петербурге была объявлена угроза наводнения. Затворы дамбы закрывали на 19 часов.

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