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Затворы дамбы в Петербурге закрыты из-за угрозы подъема воды в Неве

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Фото: commons.wikimedia.org/Kora27
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Затворы дамбы в Санкт-Петербурге закрыли в воскресенье из-за угрозы подъема уровня воды в реке Неве и усиления ветра, передает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

«Затворы судопропускных сооружений С-1, С-2 и шести водопропускных сооружений КЗС закрыты в 12:00. Начиная с 11:30 временно останавливается движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что данная информация может меняться в зависимости от прогнозных изменений и погодных условий.

Ранее затворы на дамбе в Петербурге закрывались в полдень 23 декабря в связи с угрозой наводнения. Тогда ограничения ввели из-за прогнозируемого подъема уровня воды в реке Неве.

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