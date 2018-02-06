Взрыв произошел на автостоянке в шведском городе Мальме

Во вторник, 6 февраля, на автостоянке в центре города Мальме на юге Швеции произошел взрыв, сообщает издание Aftonbladet.

По данным издания, в результате взрыва никто не пострадал, было повреждено лишь здание близлежащего магазина.

На место происшествия прибыли полиция и саперы, район оцеплен.

Вечером 17 января рядом полицейским участком в Мальме прогремел взрыв. Инцидент произошел в микрорайоне Розенгорд возле одного из офисных зданий, в результате ЧП никто не пострадал.