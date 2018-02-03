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Полиция Швеции следила за Акиловым за три месяца до теракта

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Фото: REUTERS/Swedish police/TT News Agency
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Исполнитель теракта в Стокгольме Рахмат Акилов находился под наблюдением шведской полиции безопасности СЭПО за три месяца до того, как совершил наезд на людей на грузовике, сообщили СМИ со ссылкой на доклад минюста страны.

«Разведданные, которые были в наличии (в тот момент), по моему мнению, не были достаточно конкретными, чтобы стать основанием для, например, превентивного применения силы. По моей оценке, СЭПО предприняли все возможные действия в отношении полученной об Акилове информации», — приводит «РИА Новости» со ссылкой на издание Local заявление Рунара Викстена, судьи, ответственного за оценку работы СЭПО по делу Акилова.

Сообщается, что наблюдение за Акиловым началось 31 августа 2016 года. Поводом послужили разведданные о том, что он может представлять угрозу. Решение о слежке было пересмотрено военным судом 19 января 2017 года. По данным СМИ, примерно в это время Акилов и начал подготовку к теракту.

Напомним, 30 января прокуратура Швеции предъявила обвинение исполнителю теракта в Стокгольме Рахмату Акилову.

7 апреля в центре Стокгольма грузовик, принадлежащий компании «Спендрупс» и находящийся в угоне, совершил наезд на пешеходов. Пять человек погибли, 15 получили травмы.

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