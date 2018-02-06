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Школы Петербурга закрываются на карантин из-за гриппа

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В пяти школах Санкт-Петербурга с понедельника приостановлено обучение. Это связано с участившимися случаями заболевания гриппом и ОРВИ. В образовательных учреждениях меры будут действовать до конца недели.

Как сообщает Санкт-Петербург.ру со ссылкой на Роспотребнадзор, решение о введении карантина было принято из-за того, что на уроках отсутствовало 20% школьников. Пока закрыты в общей сложности 10 классов и три группы детских садов.

В ведомстве подчеркивают, что в настоящий момент заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге находится на неэпидемическом уровне. Но всё же советуют родителям не отправлять заболевших детей в детсады и школы, сократить время пребывания детей в местах массового скопления, носить маски, регулярно мыть руки с мылом и проветривать помещения.

В начале февраля в правительстве Москвы сообщили, что количество заболевших ОРВИ в столице с сентября 2017 года по 28 января снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ находятся ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения на 30–49%.

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